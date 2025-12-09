Forum de la Bioéconomie Tropicale La Réunion Saint-Denis

Forum de la Bioéconomie Tropicale 9 – 11 décembre La Réunion La Réunion

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-09T06:00:00 – 2025-12-09T15:00:00

Fin : 2025-12-11T06:00:00 – 2025-12-11T15:00:00

À l’occasion des 20 ans du pôle de compétitivité : Qualitropic. Du 9 au 11 décembre 2025 se tiendra :

Le Forum de la Bioéconomie Tropicale : 1er édition

Qualitropic c’est 20 ans d’engagement au service de l’avenir.

Cet événement est l’occasion de rencontrer et partager avec les acteurs qui ont fait et font de Qualitropic le pôle de la bioéconomie tropicale depuis 2005.

Venez découvrir et partager aux côtés de celles et ceux qui envisagent nos territoires de « DEMAIN » avec la bioéconomie tropicale.

3 jours de rencontres, dédiés à nos grandes thématiques phares : agriculture, chimie-verte, éco-matériaux, coopérations régionales et bien plus encore !

Le Forum se déroulera dans le nord, l’ouest et de le sud de la Réunion :

– [JOUR 1] le 09 décembre 2025 – Saint-Pierre

Thématiques : Agriculture & Chimie Verte

– [JOUR 2] le 10 décembre 2025 – Le Port au TCO

Thématiques : Matériaux locaux & Packaging

– [JOUR 3] le 11 décembre 2025 – Saint-Denis

Thématiques : Alimentation durable & Coopération régionale

La Réunion 6 rue Albert LOUGNON Saint-Denis 97490 La Réunion

Ateliers sur les filières de la Bioéconomie tropicale : Agriculture, Alimentation, Chimie Durable, Matériaux, Packaging, Coopération Régionale Pôle de Compétitivité Bioéconomie