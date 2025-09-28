Forum de la Condition Animale Salle du Grand Domaine Saint-Malo

dimanche 28 septembre 2025.

Forum de la Condition Animale

Salle du Grand Domaine Rue de l’Achille Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

La 4ème édition du Forum de la Condition Animale réunira associations et institutions, avec le soutien de la ville de Saint-Malo, tous engagés pour les respect des animaux.

Au programme

– Conférences

– Animations

– Démonstrations canines

– Solutions concrètes pour améliorer leur bien-être .

Salle du Grand Domaine Rue de l’Achille Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

