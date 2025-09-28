Forum de la Condition Animale Salle du Grand Domaine Saint-Malo
Forum de la Condition Animale Salle du Grand Domaine Saint-Malo dimanche 28 septembre 2025.
Forum de la Condition Animale
Salle du Grand Domaine Rue de l’Achille Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 10:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
Date(s) :
2025-09-28
La 4ème édition du Forum de la Condition Animale réunira associations et institutions, avec le soutien de la ville de Saint-Malo, tous engagés pour les respect des animaux.
Au programme
– Conférences
– Animations
– Démonstrations canines
– Solutions concrètes pour améliorer leur bien-être .
Salle du Grand Domaine Rue de l’Achille Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Forum de la Condition Animale Saint-Malo a été mis à jour le 2025-08-26 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel