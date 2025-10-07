Forum de la mairie du 16e : à la découverte des activités du club Mozart Mairie du 16e arrondissement PARIS

Forum de la mairie du 16e : à la découverte des activités du club Mozart Mairie du 16e arrondissement PARIS mardi 7 octobre 2025.

Le forum de la mairie du 16e est une belle opportunité pour mettre en lumière les nombreuses activités proposées par le club.

Au programme :

Des ateliers variés : culturels, créatifs, sportifs et ludiques.

Des rencontres conviviales, favorisant les échanges et la découverte.

Une présentation des projets à venir, pour inviter chacun à s'impliquer et à participer.

Un rendez-vous incontournable pour découvrir la vie du club, rencontrer ses adhérents et rejoindre une communauté active et chaleureuse.

À l’occasion du forum organisé par la mairie du 16e arrondissement, le club présente la richesse et la diversité de ses activités, ouvertes à tous ceux qui souhaitent partager des moments conviviaux et dynamiques.

Le mardi 07 octobre 2025

de 08h30 à 17h00

gratuit

Entrée libre

Public adultes. A partir de 55 ans.

Mairie du 16e arrondissement 71, avenue Henri Martin 75016 PARIS

https://www.paris.fr/seniors-a-paris