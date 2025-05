Forum de la mobilité et des métiers du ministère de la Justice – Agence RENNES CENTRE Rennes, 23 mai 2025, Rennes.

1er Forum de la mobilité et des métiers du ministère de la Justice Rejoignez-nous pour une journée dédiée à la découverte des carrières au sein du Ministère de la Justice.Cet événement est gratuit et en entrée libre : Date : 23 mai 2025 Heure : De 10h à 17h Lieu : Université de Rennes, Campus Beaulieu, bâtiment 2

Au programme : Rendez-vous flashs avec des Conseillers Mobilité Carrière, spécialement conçus pour les fonctionnaires et contractuel(le)s de droit public pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé.- dès 10h- de 14h à 16h30 Conférences sur les métiers du Ministère de la Justice, animées entre 10h00 et 12h30, puis de 13h30 à 17h00. Stands métiers ouverts toute la journée de 10h à 17h, où vous pourrez rencontrer des professionnels et découvrir les offres d’emploi disponibles.Ne manquez pas cette occasion unique d’explorer les opportunités professionnelles dans le secteur public et d’échanger avec des experts du domaine !

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/438905

Agence RENNES CENTRE 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine