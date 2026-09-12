Informations pratiques

Morlaix

FORUM DE LA MOBILITE

parvis de la mairie Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 09:00:00

fin : 2026-09-16 16:00:00

Date(s) :

2026-09-16

FORUM DE LA SEMAINE DE LA MOBILITE ORGANISE PAR LA SNCF. NOUS AURONS COMME PARTENAIRES MORLAIX COMMUNAUTE, KEOLIS.

Le but, voyager dans une démarche éco citoyenne, en proposant diverses formules pratiques et économique tout en préservant notre planète qui en a bien besoin. .

parvis de la mairie Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 21 61 60 82

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English :

L’événement FORUM DE LA MOBILITE Morlaix a été mis à jour le 2026-08-31 par OT BAIE DE MORLAIX