Forum de la parentalité

2 Avenue de Gail Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Vous êtes parents d’enfants de 0 à 12 ans ou futurs parents ? Informez-vous, rencontrez des professionnels du secteur et partagez des moments ludiques avec vos enfants.

Une journée pour toute la famille !

Vous êtes parents d’enfants de 0 à 12 ans ou futurs parents ? Ne manquez pas le prochain Forum de la Parentalité. C’est le rendez-vous idéal pour s’informer, rencontrer des professionnels du secteur et partager des moments ludiques avec vos enfants.

La journée débutera en beauté dès 10h avec le spectacle familial En route vers Bremen proposé par Isabelle Grussenmeyer. Attention Les places sont limitées ! Pensez à retirer vos billets gratuits à l’accueil du CSC.

Dès 11h, vous pourrez partir à la rencontre des acteurs locaux de la parentalité à travers divers ateliers et stands.

Le programme détaillé est disponible dans Documents à télécharger, à l’accueil du centre et en téléchargement sur le site www.cscarimbaud.com/

Entrée libre. .

2 Avenue de Gail Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 01 24 info@cscarimbaud.com

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English :

Are you a parent of children aged 0-12, or a parent-to-be? Find out more, meet industry professionals and share playful moments with your children.

L’événement Forum de la parentalité Obernai a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme d’Obernai