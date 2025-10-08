Forum de la parentalité Centre social – Stiring-Wendel
Forum de la parentalité Centre social – Stiring-Wendel mercredi 8 octobre 2025.
Forum de la parentalité
Centre social – 8 rue Pierre Curie Stiring-Wendel Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-10-08
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08
Forum de la parentalité. Ateliers parents & enfants, spectacle de marionettes, animations ludiques…Tout public
Centre social – 8 rue Pierre Curie Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est
English :
Parenthood forum. Parent & child workshops, puppet show, fun activities…
German :
Forum für Elternschaft. Eltern- & Kinderworkshops, Marionettenspiel, spielerische Animationen…
Italiano :
Forum sulla genitorialità. Laboratori per genitori e bambini, spettacolo di burattini, attività ludiche…
Espanol :
Foro de padres. Talleres para padres e hijos, espectáculo de marionetas, actividades lúdicas…
L’événement Forum de la parentalité Stiring-Wendel a été mis à jour le 2025-09-16 par FORBACH TOURISME