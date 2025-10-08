Forum de la parentalité Centre social – Stiring-Wendel

Forum de la parentalité Centre social – Stiring-Wendel mercredi 8 octobre 2025.

Forum de la parentalité

Centre social – 8 rue Pierre Curie Stiring-Wendel Moselle

Tarif : – – EUR
Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-08
Forum de la parentalité. Ateliers parents & enfants, spectacle de marionettes, animations ludiques…Tout public
English :

Parenthood forum. Parent & child workshops, puppet show, fun activities…

German :

Forum für Elternschaft. Eltern- & Kinderworkshops, Marionettenspiel, spielerische Animationen…

Italiano :

Forum sulla genitorialità. Laboratori per genitori e bambini, spettacolo di burattini, attività ludiche…

Espanol :

Foro de padres. Talleres para padres e hijos, espectáculo de marionetas, actividades lúdicas…

