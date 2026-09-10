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Forum de la participation citoyenne, Hôtel de Ville, Lille

samedi 12 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Lille

Forum de la participation citoyenne, Hôtel de Ville, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville
Adresse
Place Augustin Laurent Lille
Ville
59000 Lille
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Forum de la participation citoyenne Samedi 12 septembre, 09h30 Hôtel de Ville Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:30:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T09:30:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00

Le Forum de la Participation citoyenne, un temps fort pour échanger

Comment mieux faire entendre la voix des habitants ? Comment donner envie de s’impliquer davantage dans la vie locale ? Comment mieux associer les Lilloises et les Lillois aux décisions qui les concernent ?
Le 12 septembre, de 9h30 à 12h, au Grand Carré Pierre Mauroy de l’hôtel de ville, le Forum de la Participation citoyenne ouvrira un temps de réflexion collective autour de ces questions.
Au programme : témoignages d’habitants, échanges avec des intervenants et temps participatifs pour partager les expériences et réfléchir ensemble aux évolutions possibles de la démocratie locale.
À l’issue de l’assemblée plénière, un village de la participation citoyenne permettra de découvrir les dispositifs et instances existants à Lille et de poursuivre les échanges autour des différents axes de réflexion du Forum.

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La Ville de Lille vous donne rendez-vous au Forum de la Participation citoyenne pour échanger et réfléchir ensemble à la place des habitants dans les décisions qui concernent Lille et ses quartiers.

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