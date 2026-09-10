Forum de la participation citoyenne, Hôtel de Ville, Lille
samedi 12 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Lille
Informations pratiques
Forum de la participation citoyenne Samedi 12 septembre, 09h30 Hôtel de Ville Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:30:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T09:30:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
Le Forum de la Participation citoyenne, un temps fort pour échanger
Comment mieux faire entendre la voix des habitants ? Comment donner envie de s’impliquer davantage dans la vie locale ? Comment mieux associer les Lilloises et les Lillois aux décisions qui les concernent ?
Le 12 septembre, de 9h30 à 12h, au Grand Carré Pierre Mauroy de l’hôtel de ville, le Forum de la Participation citoyenne ouvrira un temps de réflexion collective autour de ces questions.
Au programme : témoignages d’habitants, échanges avec des intervenants et temps participatifs pour partager les expériences et réfléchir ensemble aux évolutions possibles de la démocratie locale.
À l’issue de l’assemblée plénière, un village de la participation citoyenne permettra de découvrir les dispositifs et instances existants à Lille et de poursuivre les échanges autour des différents axes de réflexion du Forum.
Hôtel de Ville Place Augustin Laurent Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://participez.lille.fr »}]
La Ville de Lille vous donne rendez-vous au Forum de la Participation citoyenne pour échanger et réfléchir ensemble à la place des habitants dans les décisions qui concernent Lille et ses quartiers.
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