Forum de la petite enfance et de la parentalité Maison de la vie associative d’Arles Arles

Jeudi 23 octobre 2025 de 9h à 18h.

De 10h à 12h Ferme pédagogique

10h à 18h ateliers et stands. Maison de la vie associative d’Arles 3 BD DES LICES Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-23 09:00:00

fin : 2025-10-23 18:00:00

Journée de la petite enfance et de la parentalité organisée par le pôle Petite Enfance du CCAS et la collaboration des centres sociaux de la ville, ainsi que la participation de tous les acteurs concernés par la thématique.

Dans cette journée et ce forum plusieurs activités et une conférence seront mis en place voici le détails:



> Le matin ferme pédagogique de 10h à 12h

> Ateliers et des stands toute la journée 10h/18h

– Atelier communication gestuelle,

– Atelier sur le sommeil,

– Atelier sur la gestion des émotions,

– Atelier musical,

– Conférence sur le développement de l’enfant,

– Atelier alimentation de l’enfant,

– Etc…. .

Maison de la vie associative d’Arles 3 BD DES LICES Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 53 75 mdva@ville-arles.fr

English :

Early Childhood and Parenthood Day organized by the CCAS’s Early Childhood Unit, with the collaboration of the town’s social centers and the participation of all players concerned by the theme.

German :

Tag der frühen Kindheit und der Elternschaft, organisiert vom Pol Petite Enfance des CCAS und in Zusammenarbeit mit den Sozialzentren der Stadt sowie unter Beteiligung aller von der Thematik betroffenen Akteure.

Italiano :

Giornata della prima infanzia e della genitorialità, organizzata dall’Unità per la prima infanzia del CCAS in collaborazione con i centri sociali della città e con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel tema.

Espanol :

Jornada de Primera Infancia y Parentalidad, organizada por la Unidad de Primera Infancia de la CCAS en colaboración con los centros sociales de la ciudad, y con la participación de todos los agentes implicados en el tema.

