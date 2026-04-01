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Forum de la petite enfance Pantographe Venarey-les-Laumes

Forum de la petite enfance Pantographe Venarey-les-Laumes samedi 25 avril 2026.

Lieu : Pantographe

Adresse : Avenue de la Gare

Ville : 21150 Venarey-les-Laumes

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Venarey-les-Laumes

Forum de la petite enfance

Pantographe Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 12:30:00

Date(s) :
2026-04-25

De nombreux stands avec animations et informations autour de la petite enfance.   .

Pantographe Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 06 83 

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English : Forum de la petite enfance

L’événement Forum de la petite enfance Venarey-les-Laumes a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*

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