Forum de la petite enfance Pantographe Venarey-les-Laumes

Venarey-les-Laumes

Forum de la petite enfance

Pantographe Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 12:30:00

Date(s) :

2026-04-25

De nombreux stands avec animations et informations autour de la petite enfance. .

Pantographe Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 06 83

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English : Forum de la petite enfance

L’événement Forum de la petite enfance Venarey-les-Laumes a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*