Forum de la rénovation Mauron Centre culturel Moronoe Mauron

Forum de la rénovation Mauron Centre culturel Moronoe Mauron samedi 20 septembre 2025.

Forum de la rénovation Mauron

Centre culturel Moronoe Allée de Newmarket Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Ploërmel Communauté vous donne rendez-vous à Mauron pour le Forum de la Rénovation. De 10h à 17h30, artisans locaux, spécialistes et conseillers seront à votre écoute pour vous aider à concrétiser vos projets de rénovation, quels qu’ils soient. Un espace de restauration sera également disponible sur place. .

Centre culturel Moronoe Allée de Newmarket Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 34 54

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Forum de la rénovation Mauron Mauron a été mis à jour le 2025-09-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande