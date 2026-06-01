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Forum de la santé, Groupe scolaire Robert Schuman Thiais, Thiais

Forum de la santé, Groupe scolaire Robert Schuman Thiais, Thiais

Forum de la santé, Groupe scolaire Robert Schuman Thiais, Thiais samedi 6 juin 2026.

Lieu : Groupe scolaire Robert Schuman Thiais

Adresse : 60, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94320 Thiais

Ville : 94320 Thiais

Département : Val-de-Marne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Forum de la santé Samedi 6 juin, 11h30 Groupe scolaire Robert Schuman Thiais Val-de-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

La Ville de Thiais organise un premier Forum de stands d’animation et de prévention tout public le samedi 06 juin.
L’objectif est multiple
→ Informer les jeunes sur les partenaires de santé et de prévention du territoire,
→ Proposer aux jeunes des outils et solutions concrètes,
→ Créer du lien entre le public et les professionnels du territoire,
→ Sensibiliser les jeunes et leurs familles sur des sujets de prévention et de santé,
→ Favoriser l’autonomie des jeunes en matière de santé et d’accès aux droits.
Ouverture du Forum de 11h à 17h
20 partenaires santé présents et 12 ateliers proposés
11h30 – 12h30 : Atelier de cohérence cardiaque
12h00 – 13h00 : Conférence thématique sur le consentement
13h00 – 14h00 : Démonstration de yoga/pilate
14h00 – 16h00 : Atelier test d’effort
14h00 – 16h00 : Rencontre et échanges avec un handi-athlète
14h00 – 16h00 : Atelier de shiatsu/bien-être
14h00 – 16h00 : Atelier parents/enfants “Fresque des écrans” : les bonnes pratiques face aux écrans
14h00 – 17h00 : Sensibilisation à la pratique de stimulation multisensorielle : le Snoezelen (aménagement de l’espace et matériel)
14h30 – 15h30 : Atelier sur le sommeil et la relaxation
15h00 – 16h30 : Théâtre forum Parentalité Ados/Parents
16h00 – 17h00 : Mini-conférence “Être bien dans sa peau”
16h00 – 17h00 : Démonstration d’activités sportives cardio

Groupe scolaire Robert Schuman Thiais 60, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94320 Thiais Thiais 94320 Val-de-Marne Île-de-France
Un Forum tout public dédié à la santé santé physique santé mentale

Ville de Thiais

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