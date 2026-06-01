Forum de la santé, Groupe scolaire Robert Schuman Thiais, Thiais

Forum de la santé Samedi 6 juin, 11h30 Groupe scolaire Robert Schuman Thiais Val-de-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

La Ville de Thiais organise un premier Forum de stands d’animation et de prévention tout public le samedi 06 juin.

L’objectif est multiple

→ Informer les jeunes sur les partenaires de santé et de prévention du territoire,

→ Proposer aux jeunes des outils et solutions concrètes,

→ Créer du lien entre le public et les professionnels du territoire,

→ Sensibiliser les jeunes et leurs familles sur des sujets de prévention et de santé,

→ Favoriser l’autonomie des jeunes en matière de santé et d’accès aux droits.

Ouverture du Forum de 11h à 17h

20 partenaires santé présents et 12 ateliers proposés

11h30 – 12h30 : Atelier de cohérence cardiaque

12h00 – 13h00 : Conférence thématique sur le consentement

13h00 – 14h00 : Démonstration de yoga/pilate

14h00 – 16h00 : Atelier test d’effort

14h00 – 16h00 : Rencontre et échanges avec un handi-athlète

14h00 – 16h00 : Atelier de shiatsu/bien-être

14h00 – 16h00 : Atelier parents/enfants “Fresque des écrans” : les bonnes pratiques face aux écrans

14h00 – 17h00 : Sensibilisation à la pratique de stimulation multisensorielle : le Snoezelen (aménagement de l’espace et matériel)

14h30 – 15h30 : Atelier sur le sommeil et la relaxation

15h00 – 16h30 : Théâtre forum Parentalité Ados/Parents

16h00 – 17h00 : Mini-conférence “Être bien dans sa peau”

16h00 – 17h00 : Démonstration d’activités sportives cardio

Groupe scolaire Robert Schuman Thiais 60, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94320 Thiais Thiais 94320 Val-de-Marne Île-de-France

Un Forum tout public dédié à la santé santé physique santé mentale

Ville de Thiais