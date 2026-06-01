Forum de la santé, Groupe scolaire Robert Schuman Thiais, Thiais
Forum de la santé, Groupe scolaire Robert Schuman Thiais, Thiais samedi 6 juin 2026.
Forum de la santé Samedi 6 juin, 11h30 Groupe scolaire Robert Schuman Thiais Val-de-Marne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
La Ville de Thiais organise un premier Forum de stands d’animation et de prévention tout public le samedi 06 juin.
L’objectif est multiple
→ Informer les jeunes sur les partenaires de santé et de prévention du territoire,
→ Proposer aux jeunes des outils et solutions concrètes,
→ Créer du lien entre le public et les professionnels du territoire,
→ Sensibiliser les jeunes et leurs familles sur des sujets de prévention et de santé,
→ Favoriser l’autonomie des jeunes en matière de santé et d’accès aux droits.
Ouverture du Forum de 11h à 17h
20 partenaires santé présents et 12 ateliers proposés
11h30 – 12h30 : Atelier de cohérence cardiaque
12h00 – 13h00 : Conférence thématique sur le consentement
13h00 – 14h00 : Démonstration de yoga/pilate
14h00 – 16h00 : Atelier test d’effort
14h00 – 16h00 : Rencontre et échanges avec un handi-athlète
14h00 – 16h00 : Atelier de shiatsu/bien-être
14h00 – 16h00 : Atelier parents/enfants “Fresque des écrans” : les bonnes pratiques face aux écrans
14h00 – 17h00 : Sensibilisation à la pratique de stimulation multisensorielle : le Snoezelen (aménagement de l’espace et matériel)
14h30 – 15h30 : Atelier sur le sommeil et la relaxation
15h00 – 16h30 : Théâtre forum Parentalité Ados/Parents
16h00 – 17h00 : Mini-conférence “Être bien dans sa peau”
16h00 – 17h00 : Démonstration d’activités sportives cardio
Groupe scolaire Robert Schuman Thiais 60, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94320 Thiais Thiais 94320 Val-de-Marne Île-de-France
Un Forum tout public dédié à la santé santé physique santé mentale
Ville de Thiais
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