Forum de la transition écologique de l’Aire Cantilienne Chantilly

Forum de la transition écologique de l’Aire Cantilienne Chantilly samedi 15 novembre 2025.

Forum de la transition écologique de l’Aire Cantilienne

Chantilly Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Après les succès des précédentes éditions, la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne donne à nouveau rendez-vous à ses habitants pour son Forum de la Transition écologique AIRE AU VERT !

Une journée pour informer, sensibiliser, s’amuser autour des thématiques liées à l’environnement avec des stands, animations, ateliers pour petits et grands.

Les thématiques abordées sont nombreuses et élargies, la réduction des déchets, la préservation de la forêt, la sobriété énergétique, la préservation de l’eau, la mobilité douce, la qualité de l’air… 0 .

Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Forum de la transition écologique de l’Aire Cantilienne Chantilly a été mis à jour le 2025-09-01 par SIM Hauts-de-France Chantilly-Senlis Tourisme