Forum de la vie associative et de l’artisanat Rue de la Gare Cabanac-et-Villagrains

Forum de la vie associative et de l’artisanat

Forum de la vie associative et de l’artisanat Rue de la Gare Cabanac-et-Villagrains samedi 6 septembre 2025.

Forum de la vie associative et de l’artisanat

Rue de la Gare Esplanade de la gare de Cabanac Cabanac-et-Villagrains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06

Date(s) :
2025-09-06

Venez rencontrer les associations de la commune (adhésions, inscriptions), ainsi que les artisans.
Démonstrations et animations sur place   .

Rue de la Gare Esplanade de la gare de Cabanac Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 68 72 13  mairie@cabanac-villagrains.fr

English : Forum de la vie associative et de l’artisanat

German : Forum de la vie associative et de l’artisanat

Italiano :

Espanol : Forum de la vie associative et de l’artisanat

L’événement Forum de la vie associative et de l’artisanat Cabanac-et-Villagrains a été mis à jour le 2025-08-26 par Sud Bordeaux Tourisme