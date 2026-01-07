Forum de l’accès aux Droits pour Tous Gien

Forum de l’accès aux Droits pour Tous

32 Rue Georges Brassens Gien Loiret

Le Forum de l’accès aux droits pour tous se tiendra le samedi 7 février de 10h à 17h.

Le Forum de l’accès aux droits pour tous vous accueille le samedi 7 février de 10h à 17h pour une journée d’information et d’échanges ouverte à tous.

Organisé par le CCAS de Gien, cet événement réunit de nombreux acteurs autour de thématiques variées telles que la justice, la santé, le sport, l’emploi, la retraite et bien d’autres domaines du quotidien.

L’entrée est gratuite et une crêpe est offerte à chaque visiteur, pour allier information, convivialité et partage. .

The Forum de l?accès aux droits pour tous will be held on Saturday February 7 from 10am to 5pm.

