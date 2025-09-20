Forum de l’aéronautique La Sauzaie Saint-Agnant

La Sauzaie Aéroport de Rochefort Charente-Maritime Saint-Agnant Charente-Maritime

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Rencontre avec des professionnels et acteurs des métiers de l’aéronautique.

La Sauzaie Aéroport de Rochefort Charente-Maritime Saint-Agnant 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 40 08 57 acpr17@orange.fr

English : Aeronautics Forum

Meeting with professionals and stakeholders in the aeronautics industry.

German : Luftfahrtforum

Treffen mit Fachleuten und Akteuren aus der Luftfahrtbranche.

Italiano :

Incontrare i professionisti e gli attori dell’industria aeronautica.

Espanol :

Conozca a profesionales y agentes de la industria aeronáutica.

