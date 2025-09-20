Forum de l’aéronautique La Sauzaie Saint-Agnant
Forum de l’aéronautique La Sauzaie Saint-Agnant samedi 20 septembre 2025.
Forum de l’aéronautique
La Sauzaie Aéroport de Rochefort Charente-Maritime Saint-Agnant Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : 
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Rencontre avec des professionnels et acteurs des métiers de l’aéronautique.
La Sauzaie Aéroport de Rochefort Charente-Maritime Saint-Agnant 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 40 08 57 acpr17@orange.fr
English : Aeronautics Forum
Meeting with professionals and stakeholders in the aeronautics industry.
German : Luftfahrtforum
Treffen mit Fachleuten und Akteuren aus der Luftfahrtbranche.
Italiano :
Incontrare i professionisti e gli attori dell’industria aeronautica.
Espanol :
Conozca a profesionales y agentes de la industria aeronáutica.
L’événement Forum de l’aéronautique Saint-Agnant a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan