Forum de l’alternance au siège de la Région Île-de-France, Conseil Régional ILE DE FRANCE, Saint-Ouen-sur-Seine

Forum de l'alternance au siège de la Région Île-de-France Mardi 17 février, 10h00

Entrée libre après inscription via le QR CODE

Début : 2026-02-17T10:00:00+01:00 – 2026-02-17T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-17T10:00:00+01:00 – 2026-02-17T17:00:00+01:00

Vous souhaitez vous renseigner sur l’alternace ? Vous cherchez une formation en apprentissage ou un contrat de CAP à bac + 5 ?

Rendez-vous au Forum de l’alternance que la Région organise ce 17 février 2026, de 10h à 17h, dans ses locaux, à Saint-Ouen (93), en partenariat avec la Fédération nationale des directeurs de centres et organismes de formation d’apprentis (Fnadir).

Vous pourrez rencontrer les responsables de plus de 40 centres et organismes de formation d’apprentis et décrocher un contrat en alternance du CAP au master.

L’Agence Oriane sera présente et proposera ses nombreux services :

Information sur les dispositifs de la Région : aide au permis, aide à la formation (métiers en tension) ;

Information à l’orientation (tablettes à disposition) ;

Services Oriane : offres de stages et alternance, mise en relation avec des professionnels en poste, entretiens individuels avec les chargés d’information à l’orientation ;

Présentation de l’application Labaz ;

Découverte métiers avec des casques de réalité virtuelle ;

Accompagnement à la recherche de formation ;

Découverte de l’agent IA conversationnel vocal et textuel.

Conseil Régional ILE DE FRANCE 8 Boulevard Victor Hugo 93400 SAINT OUEN SUR SEINE Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

En partenariat avec la Fnadir, le salon de l'alternance se déroulera dans les locaux de la Région Île-de-France, le 17 février prochain.