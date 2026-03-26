Forum de l’Alternance et de l’Emploi Salle du Manège Vitry-le-François
Forum de l’Alternance et de l’Emploi Salle du Manège Vitry-le-François mercredi 1 avril 2026.
Forum de l’Alternance et de l’Emploi
Salle du Manège Avenue du Quai des Fontaines Vitry-le-François Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 13:30:00
fin : 2026-04-01 16:00:00
Date(s) :
2026-04-01
9h 12h & 13h30 16h.Tout public
Venez rencontrer des employeurs, des organismes de formation et découvrir des métiers lors du Forum de l’Alternance et de l’Emploi.
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Salle du Manège Avenue du Quai des Fontaines Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 72 10 79
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English : Forum de l’Alternance et de l’Emploi
9am 12pm & 1:30pm 4pm.
L’événement Forum de l’Alternance et de l’Emploi Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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