Forum de l’Alternance et de l’Emploi Salle du Manège Vitry-le-François

Forum de l’Alternance et de l’Emploi

Salle du Manège Avenue du Quai des Fontaines Vitry-le-François Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 13:30:00

fin : 2026-04-01 16:00:00

Date(s) :

2026-04-01

9h 12h & 13h30 16h.Tout public

Venez rencontrer des employeurs, des organismes de formation et découvrir des métiers lors du Forum de l’Alternance et de l’Emploi.

Zoom spécial Horizon Der pour découvrir des offres d’emploi pour la saison estivale au Lac du Der et postuler directement ! .

Salle du Manège Avenue du Quai des Fontaines Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 72 10 79

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English : Forum de l’Alternance et de l’Emploi

9am 12pm & 1:30pm 4pm.

L’événement Forum de l’Alternance et de l’Emploi Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne