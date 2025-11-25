Forum de l’Approvisionnement Local Communauté de communes des Terres d’Auxois Semur-en-Auxois
Forum de l’Approvisionnement Local Communauté de communes des Terres d’Auxois Semur-en-Auxois mardi 25 novembre 2025.
Forum de l’Approvisionnement Local
Communauté de communes des Terres d’Auxois 3 bis place de la gare Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 15:00:00
fin : 2025-11-25 17:30:00
Date(s) :
2025-11-25
Seconde édition du Forum de l’Approvisionnement Local chez les Pros à destination des acteurs professionnels de l’alimentation en Côte-d’Or et organisée dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial de la Communauté de communes des Terres d’Auxois.
Il s’agit d’un évènement organisé en commun avec les Projets Alimentaires Territoriaux de la Communauté de communes Auxonne Pontailler Val de Saône et du Département de la Côte-d’Or pour permettre l’interconnaissance des acteurs de l’alimentation en Côte-d’Or et les échanges de pratiques visant à favoriser l’alimentation de proximité, notamment sur le secteur de l’Auxois. .
Communauté de communes des Terres d’Auxois 3 bis place de la gare Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
English : Forum de l’Approvisionnement Local
German : Forum de l’Approvisionnement Local
Italiano :
Espanol :
L’événement Forum de l’Approvisionnement Local Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2025-11-04 par OT des Terres d’Auxois