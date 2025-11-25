Forum de l’Approvisionnement Local Communauté de communes des Terres d’Auxois Semur-en-Auxois

Forum de l’Approvisionnement Local

Communauté de communes des Terres d’Auxois 3 bis place de la gare Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 15:00:00

fin : 2025-11-25 17:30:00

Date(s) :

2025-11-25

Seconde édition du Forum de l’Approvisionnement Local chez les Pros à destination des acteurs professionnels de l’alimentation en Côte-d’Or et organisée dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial de la Communauté de communes des Terres d’Auxois.

Il s’agit d’un évènement organisé en commun avec les Projets Alimentaires Territoriaux de la Communauté de communes Auxonne Pontailler Val de Saône et du Département de la Côte-d’Or pour permettre l’interconnaissance des acteurs de l’alimentation en Côte-d’Or et les échanges de pratiques visant à favoriser l’alimentation de proximité, notamment sur le secteur de l’Auxois. .

Communauté de communes des Terres d’Auxois 3 bis place de la gare Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

