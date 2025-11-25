Forum de l’économie sociale et solidaire Châteauroux
Forum de l'économie sociale et solidaire
L’IUT de l’Indre vous propose un forum de l’économie sociale et solidaire, gratuit et ouvert à tous.
Au programme
Pitch des structures locales de l’ESS
Rencontres et échanges sur leurs stands
Vote du public .
