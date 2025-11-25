Forum de l’économie sociale et solidaire Châteauroux

Forum de l’économie sociale et solidaire

Début : Mardi 2025-11-25 18:00:00

L’IUT de l’Indre vous propose un forum de l’économie sociale et solidaire, gratuit et ouvert à tous.

Au programme

Pitch des structures locales de l’ESS

Rencontres et échanges sur leurs stands

Vote du public .

