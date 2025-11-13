FORUM DE L’EMPLOI 2025 à SAINT FLORENT LE VIEIL Mauges-sur-Loire – Agence BEAUPREAU

FORUM DE L’EMPLOI 2025 à SAINT FLORENT LE VIEIL Jeudi 13 novembre, 13h00 Mauges-sur-Loire – Agence BEAUPREAU Maine-et-Loire

Rendez-vous le jeudi 13 novembre de 14h à 17h au Forum de l’Emploi à Saint-Florent-le-Vieil ! Vous cherchez un emploi, une reconversion, des conseils pour booster votre carrière ou tout simplement découvrir des secteurs d’activité ou des entreprises ? Venez rencontrer des recruteurs, des experts du marché du travail pour propulser votre avenir professionnel. Près de 30 entreprises du territoire seront présentes

Lieu : Saint-Florent-le-Vieil à la salle de la Bergerie – 54 rue de la Bergerie Heur

Rendez-vous le jeudi 13 novembre de 14h à 17h au Forum de l’Emploi à Saint-Florent-le-Vieil ! La semaine de l’industrie agroalimentaire #TousMobilisés