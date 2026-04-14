Forum de l’emploi 2026, Gymnase Allende, Fontenay-sous-Bois

Forum de l’emploi 2026 Mercredi 6 mai, 10h00 Gymnase Allende Val-de-Marne

Ateliers sur inscription le matin, Entrée libre l’après-midi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T10:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T10:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

En partenariat avec France travail, « Paris Est Marne & Bois Pacte emploi », le département et de nombreux partenaires.

Au cours de la matinée, des ateliers seront organisés pour aider les participants dans leur recherche d’emploi ou de formation. De 10h à 12h sur inscription en ligne (QR Code visuel Affiche)

Modalités envisagées :

– Inscription préalable obligatoire

– Maximum 2 ateliers par participant

– Groupes d’environ 10 participants

– Créneaux : 10h/11h et 11h/12h

Objectif : favoriser les échanges directs avec les professionnels.

4 ateliers ont été retenus par les partenaires :

– Pitch ton projet (Mission locale)

– Techniques de recherche d’emploi (CIDJ)

– Entreprenariat (France Travail)

– Booster son entretien (Mission locale)

Durant l’après-midi, nous accueillerons les entreprises en phase de recrutement et le public à la recherche d’opportunités professionnelles variées, telles que les jobs d’été, des missions de service civique, des formations, entrepreneunariat, métiers du service public et bien plus encore.

Gymnase Allende 6 avenue Charles Garcia Fontenay-sous-Bois 94120 Jean Zay Val-de-Marne Île-de-France

Le Service Municipal de la Jeunesse de la Ville de Fontenay-sous-Bois organise son Forum de l’Emploi à destination des jeunes.

Studio graphique Fontenay-sous-Bois