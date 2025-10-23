Forum de l’emploi à Laissac Laissac-Sévérac l’Église

Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Début : Jeudi 2025-10-23

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Forum de l’emploi de 13h30 à 16h30 au gymnase de Laissac. Navettes gratuites sur inscription au départ de St Geniez et de Sévérac.

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 27 contact@eef-caussesaubrac.fr

English :

Job fair from 1:30pm to 4:30pm at the Laissac gymnasium. Free shuttles from St Geniez and Sévérac upon registration.

German :

Beschäftigungsforum von 13:30 bis 16:30 Uhr in der Sporthalle von Laissac. Kostenlose Pendelbusse nach Anmeldung ab St Geniez und Sévérac.

Italiano :

Fiera del lavoro dalle 13.30 alle 16.30 presso la palestra di Laissac. Navette gratuite da St Geniez e Sévérac su iscrizione.

Espanol :

Feria del empleo de 13.30 a 16.30 h en el gimnasio de Laissac. Lanzaderas gratuitas desde St Geniez y Sévérac previa inscripción.

