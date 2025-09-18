Forum de l’emploi dans votre centre commercial de Carrefour Cesson-Sévigné Agence RENNES NORD Cesson-Sévigné

À la recherche d’un emploi ou en pleine reconversion ? Ne manquez pas le Forum de l’Emploi à Cesson-Sévigné ! Mercredi 18 septembre 2025 De 12h30 à 16h Centre commercial Carrefour Cesson-SévignéRe…

À la recherche d’un emploi ou en pleine reconversion ? Ne manquez pas le Forum de l’Emploi à Cesson-Sévigné ! Mercredi 18 septembre 2025 De 12h30 à 16h Centre commercial Carrefour Cesson-SévignéRencontrez directement des recruteurs de plusieurs entreprises locales, tous secteurs confondus, en quête de nouveaux talents ! Ce forum est fait pour vous si : Vous êtes en recherche d’emploi Vous envisagez une reconversion professionnelle Vous souhaitez élargir votre réseau et décrocher un job plus rapidement Au programme : Atelier « Tenue gagnante pour l’entretien » (sur inscription) Coaching personnalisé sur votre CV (sur inscription) Rencontres en face à face avec une dizaine d’entreprises qui recrutentBoostez votre avenir professionnel, on vous attend nombreux !

Début : 2025-09-18T12:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-18T16:00:00.000+02:00

Agence RENNES NORD 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine