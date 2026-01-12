Forum de l’Emploi de la Presqu’ile Rue Jules Ferry Quiberon

Forum de l’Emploi de la Presqu’ile

Rue Jules Ferry Maison des associations Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 13:30:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Le Forum de l’emploi de la Presqu’île aura lieu le samedi 21 février 2026 à la Maison des Associations.

Les inscriptions sont toujours ouvertes pour les recruteurs souhaitant participer et présenter leurs besoins en recrutement.

Pour s’inscrire contactez Charlie Cloarec (Point Accueil Emploi espace France Services) au 09 79 09 80 90. .

Rue Jules Ferry Maison des associations Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 9 79 09 80 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Forum de l’Emploi de la Presqu’ile Quiberon a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon