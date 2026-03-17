Forum de l’emploi et de l’alternance

18 Rue Anatole France Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

La Ville de Joué-lès-Tours et ses partenaires organisent la 4e édition du Forum de l’Emploi et de l’Alternance, un événement dédié à l’insertion professionnelle et à l’emploi.

Le forum réunira un large panel de structures .

La Ville de Joué-lès-Tours et ses partenaires organisent la 4e édition du Forum de l’Emploi et de l’Alternance, un événement dédié à l’insertion professionnelle et à l’emploi.

Le forum réunira un large panel de structures

– Des entreprises issues de nombreux secteurs d’activité tertiaire, commerce, hôtellerie, restauration, tourisme, transport, bâtiment, travaux publics, industrie, aide à la personne, santé, social, propreté, services publics…

– Des agences d’intérim

– Des centres de formation

Les visiteurs pourront y trouver des opportunités en alternance, CDD, CDI ainsi que des emplois saisonniers.

Vous pouvez venir avec votre CV. Un point CV sera également mis à disposition sur place pour effectuer des modifications simples et rapides. .

18 Rue Anatole France Joué-lès-Tours 37302 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 50 espacetremplin@jouelestours.fr

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English :

The town of Joué-lès-Tours and its partners are organizing the 4th edition of the Forum de l?Emploi et de l?Alternance, an event dedicated to professional integration and employment.

The forum will bring together a wide range of structures.

L’événement Forum de l’emploi et de l’alternance Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-03-17 par ADT 37