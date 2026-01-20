Forum de l’emploi et formation Loudéac

Forum de l’emploi et formation

Vélodrome de Bretagne Loudéac Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-07 09:00:00

fin : 2026-02-07 13:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Forum de l’Emploi et de la Formation

Plus de 100 exposants: entreprises tous secteurs d’activité confondus, centres de formation, partenaires emploi.

Cette action s’adresse à toute personne en recherche d’emploi, d’une formation, d’un job saisonnier ou en reconversion professionnelle. .

Vélodrome de Bretagne Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 64 38 94 59

