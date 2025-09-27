Forum de l’emploi et formation Merdrignac

Forum de l’emploi et formation Merdrignac samedi 27 septembre 2025.

Forum de l’emploi et formation

Salle Omnisports Merdrignac Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-09-27 13:00:00

2025-09-27

Forum de l’Emploi et de la Formation

Plus de 70 exposants: entreprises tous secteurs d’activité confondus, centres de formation, partenaires emploi.

Cette action s’adresse à toute personne en recherche d’emploi, d’une formation, d’un job saisonnier ou en reconversion professionnelle. .

Salle Omnisports Merdrignac 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 64 38 94 59

