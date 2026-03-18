Forum de l’emploi l’Archipel Fouesnant

Forum de l’emploi

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:30:00

fin : 2026-04-11 12:30:00

Date(s) :

2026-04-11

La Communauté de communes du Pays fouesnantais (CCPF) organise un job dating consacré à l’emploi saisonnier, samedi 11 avril, de 9 h 30 à 12 h 30, à l’Archipel de Fouesnant. Un évènement proposé en partenariat avec France Travail, Cap Emploi, la Chambre de commerce et d’industrie du Finistère et la Mission locale du Pays de Cornouaille.

Près d’une trentaine d’entreprises locales seront présentes et proposeront une centaine d’offres d’emploi. Les recruteurs recherchent des serveurs, cuisiniers, crêpiers, réceptionnistes, animateurs, surveillants de baignade, hôtes de caisse, agents de production, caristes, agents d’entretien ou encore livreurs.

Au-delà des recrutements, deux stands thématiques compléteront le dispositif. Un stand dédié à l’hébergement des saisonniers sera animé par l’association Aile 29, qui présentera son offre d’habitat partagé, en complément de la trentaine de logements déjà identifiés par la CCPF. Et un stand consacré à la mobilité permettra d’informer les travailleurs et les demandeurs d’emploi sur les solutions de mobilité proposées dans l’organisation de leurs déplacements professionnels. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 61 27

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English : Forum de l’emploi

L’événement Forum de l’emploi Fouesnant a été mis à jour le 2026-03-27 par OT FOUESNANT LES GLENAN