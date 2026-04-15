Forum de l’emploi, Gymnase Léo Lagrange, Villeneuve-Saint-Georges
Forum de l’emploi, Gymnase Léo Lagrange, Villeneuve-Saint-Georges jeudi 16 avril 2026.
Forum de l’emploi Jeudi 16 avril, 09h30 Gymnase Léo Lagrange Val-de-Marne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T09:30:00+02:00 – 2026-04-16T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T09:30:00+02:00 – 2026-04-16T15:30:00+02:00
Gymnase Léo Lagrange Avenue Léo Lagrange 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES Villeneuve-Saint-Georges 94190 Val-de-Marne Île-de-France
Pour tous les publics, étudiants à la recherche d’alternance, emploi saisonnier et/ou demandeurs d’emploi de plus longue durée à la recherche d’une formation ou d’un emploi durable