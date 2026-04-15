Forum de l’emploi, Gymnase Léo Lagrange, Villeneuve-Saint-Georges

Forum de l’emploi Jeudi 16 avril, 09h30 Gymnase Léo Lagrange Val-de-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T09:30:00+02:00 – 2026-04-16T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T09:30:00+02:00 – 2026-04-16T15:30:00+02:00

Gymnase Léo Lagrange Avenue Léo Lagrange 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES Villeneuve-Saint-Georges 94190 Val-de-Marne Île-de-France

Pour tous les publics, étudiants à la recherche d’alternance, emploi saisonnier et/ou demandeurs d’emploi de plus longue durée à la recherche d’une formation ou d’un emploi durable