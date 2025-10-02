Forum de l’emploi intercommunal à Vern sur Seiche, Métiers et Emploi, venez rencontrer des entreprises en situation de recrutement Agence RENNES EST Vern-sur-Seiche

Forum de l’emploi intercommunal à Vern sur Seiche, Métiers et Emploi, venez rencontrer des entreprises en situation de recrutement Agence RENNES EST Vern-sur-Seiche jeudi 2 octobre 2025.

Job dating – jeudi 2 octobre, de 12h30 à 16h : moment axé sur l’emploi, Venez rencontrer, échanger avec les entreprises en situation de recrutement et prendre connaissance des postes à pourvoir. D…

Job dating – jeudi 2 octobre, de 12h30 à 16h : moment axé sur l’emploi, Venez rencontrer, échanger avec les entreprises en situation de recrutement et prendre connaissance des postes à pourvoir. Différents secteurs seront représentés : commerce, restauration, logistique, industrie, service à la personne, bâtiment, transport… N’oubliez pas vos cv !

Possibilité de participer à un atelier « préparation à un entretien d’embauche »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-02T12:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-02T16:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/486253

Agence RENNES EST 35770 Vern-sur-Seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine