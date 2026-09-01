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AGENDA · Lagord

Forum de l’Emploi Stade de football de Cap Aunis ASPTT FC Lagord

mardi 29 septembre 2026 · Stade de football de Cap Aunis ASPTT FC · Lagord

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Stade de football de Cap Aunis ASPTT FC
Adresse
STADE DU MOULIN BENOIST, Route de Nieul
Ville
17140 Lagord
Département
Charente-Maritime
Tarif

Lagord

Forum de l’Emploi

Stade de football de Cap Aunis ASPTT FC STADE DU MOULIN BENOIST, Route de Nieul Lagord Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 09:00:00
fin : 2026-09-29 17:00:00

Date(s) :
2026-09-29

Cet événement a pour objectif de mettre en relation les entreprises du territoire, les agences d’intérim, les demandeurs d’emploi, les futurs demandeurs d’emploi ainsi que les personnes en reconversion professionnelle.
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Stade de football de Cap Aunis ASPTT FC STADE DU MOULIN BENOIST, Route de Nieul Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 77 79 56  capaunisfc17@gmail.com

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English :

The purpose of this event is to bring together local businesses, staffing agencies, job seekers, prospective job seekers, and individuals seeking career transitions.

L’événement Forum de l’Emploi Lagord a été mis à jour le 2026-09-03 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle

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