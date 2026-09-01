Forum de l’Emploi Stade de football de Cap Aunis ASPTT FC Lagord
mardi 29 septembre 2026 · Stade de football de Cap Aunis ASPTT FC · Lagord
Informations pratiques
Lagord
Forum de l’Emploi
Stade de football de Cap Aunis ASPTT FC STADE DU MOULIN BENOIST, Route de Nieul Lagord Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 09:00:00
fin : 2026-09-29 17:00:00
Date(s) :
2026-09-29
Cet événement a pour objectif de mettre en relation les entreprises du territoire, les agences d’intérim, les demandeurs d’emploi, les futurs demandeurs d’emploi ainsi que les personnes en reconversion professionnelle.
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Stade de football de Cap Aunis ASPTT FC STADE DU MOULIN BENOIST, Route de Nieul Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 77 79 56 capaunisfc17@gmail.com
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English :
The purpose of this event is to bring together local businesses, staffing agencies, job seekers, prospective job seekers, and individuals seeking career transitions.
L’événement Forum de l’Emploi Lagord a été mis à jour le 2026-09-03 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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