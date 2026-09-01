Forum de l’Emploi Stade de football de Cap Aunis ASPTT FC Lagord

Informations pratiques

Lagord

Forum de l’Emploi

Stade de football de Cap Aunis ASPTT FC STADE DU MOULIN BENOIST, Route de Nieul Lagord Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 09:00:00

fin : 2026-09-29 17:00:00

Date(s) :

2026-09-29

Cet événement a pour objectif de mettre en relation les entreprises du territoire, les agences d’intérim, les demandeurs d’emploi, les futurs demandeurs d’emploi ainsi que les personnes en reconversion professionnelle.

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Stade de football de Cap Aunis ASPTT FC STADE DU MOULIN BENOIST, Route de Nieul Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 77 79 56 capaunisfc17@gmail.com

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English :

The purpose of this event is to bring together local businesses, staffing agencies, job seekers, prospective job seekers, and individuals seeking career transitions.

L’événement Forum de l’Emploi Lagord a été mis à jour le 2026-09-03 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle