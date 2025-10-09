Forum de l’emploi organisé par la Ville de Nantes et Nantes Métropole Salle festive Nantes Nord Nantes

Forum de l’emploi organisé par la Ville de Nantes et Nantes Métropole Salle festive Nantes Nord Nantes jeudi 9 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-09 13:00 – 19:00

Gratuit : non Entrée libre Tout public

150 métiers, 70 directions, autant de possibilités.Chaque année, la Ville de Nantes et Nantes Métropole recrutent près de 1 000 agents pour faire vivre le service public de proximité, avec ou sans concours de la fonction publique, à tous les niveaux de qualification, avec ou sans diplôme. Des centaines de postes sont à pourvoir dans des secteurs aussi variés que la petite enfance, l’éducation, les sports, le soin, le médico-social, le numérique, la culture, la communication, la sécurité, le bâtiment, l’environnement et l’espace public, l’eau et l’assainissement, la police municipale, et une multitude d’emplois administratifs (comptabilité, marchés publics, secrétariat, encadrement, etc.) Plus d’informations sur metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/recrutement-offres-d-emploi

