Forum de l’emploi public Préfecture de la Sarthe Le Mans
Forum de l’emploi public Préfecture de la Sarthe Le Mans mercredi 25 mars 2026.
Forum de l’emploi public
Préfecture de la Sarthe Place Aristide Briand Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 09:00:00
fin : 2026-03-25 18:00:00
Date(s) :
2026-03-25
Dans le cadre des Rencontres de l’Emploi Public 2026
A l’occasion des Rencontres de l’Emploi Public 2026, un forum de l’emploi public sera tenu le 25 mars 2026 dans la grande galerie de la préfecture du Mans.
Ce rendez-vous est l’occasion unique pour le public de découvrir la grande diversité des missions de service public. .
Préfecture de la Sarthe Place Aristide Briand Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire sgc-formation@sarthe.gouv.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Rencontres de l’Emploi Public 2026 event
L’événement Forum de l’emploi public Le Mans a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Le Mans