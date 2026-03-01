Forum de l’emploi public Préfecture de la Sarthe Le Mans

Forum de l’emploi public

Préfecture de la Sarthe Place Aristide Briand Le Mans Sarthe

Début : 2026-03-25 09:00:00

fin : 2026-03-25 18:00:00

2026-03-25

Dans le cadre des Rencontres de l’Emploi Public 2026

A l’occasion des Rencontres de l’Emploi Public 2026, un forum de l’emploi public sera tenu le 25 mars 2026 dans la grande galerie de la préfecture du Mans.

Ce rendez-vous est l’occasion unique pour le public de découvrir la grande diversité des missions de service public. .

sgc-formation@sarthe.gouv.fr

English :

As part of the Rencontres de l’Emploi Public 2026 event

