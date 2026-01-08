Forum de l’emploi saisonnier Castets
Forum de l'emploi saisonnier Castets mercredi 18 février 2026.
Forum de l’emploi saisonnier
Estanquet Castets Landes
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
2026-02-18
RDV incontournable de l’emploi, 7ème édition du Forum de l’Emploi Saisonnier de Côte Landes Nature.
Venez rencontrer des entreprises locales et découvrir de nombreuses opportunités dans divers secteurs !
Informations au 06 70 64 41 38. .
Estanquet Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 64 41 38
