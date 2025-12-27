Forum de l’emploi saisonnier COSEC Dinard

Forum de l’emploi saisonnier

COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-07 09:30:00

fin : 2026-03-07 13:30:00

À la recherche d’un job saisonnier ? Ne manquez pas le Forum de l’Emploi Saisonnier !

Plus d’une trentaine d’entreprises seront présentes représentant différents secteurs hôtellerie, restauration, commerces, services à la personne…

De nombreuses offres à pourvoir vendeur(se), commis de cuisine, surveillant(e) de baignade, animateur(trice), agent d’entretien, serveur(se), hôte(sse) de caisse… et bien d’autres encore !

Besoin d’un coup de pouce pour trouver des solutions de logement et de mobilité ou répondre à vos questions concernant le droit du travail des saisonniers ? Un pôle solutions sera là pour vous aider.

Venez rencontrer directement les recruteurs et trouvez le job qui vous correspond !

Préparez votre CV et soyez prêt(e) à décrocher votre prochain emploi. .

