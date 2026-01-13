Forum de l’Emploi saisonnier

Espace plaisance Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 17:30:00

Date(s) :

2026-04-15

C’est le moment de trouver un emploi saisonnier !

Cette rencontre est pour les entreprises l’opportunité de recruter son personnel pour la saison estivale et pour les demandeurs d’emploi, jeunes ou étudiants de rencontrer des employeurs de différents secteurs d’activité.

Se munir de CV.

Les postes proposés

– Agriculture

– Animation Commerce

– Industrie

– Services à la personne .

Espace plaisance Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 17 57 d.idier@mlsv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s time to find a seasonal job!

L’événement Forum de l’Emploi saisonnier Luçon a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud