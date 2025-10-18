Forum de l’énergie solaire Espace Culturel de Lessay Lessay

Forum de l’énergie solaire Espace Culturel de Lessay Lessay samedi 18 octobre 2025.

Forum de l’énergie solaire

Espace Culturel de Lessay 2 rue de l’Hippodrome Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Vous avez envie de maîtriser vos factures d’électricité et d’agir pour la transition énergétique ? Le Forum de l’énergie solaire est l’occasion unique de comprendre l’énergie solaire et ses avantages !

Au programme de cette première édition ateliers pratiques, témoignages, stands et conseils d’experts pour particuliers, collectivités et professionnels.

Ne manquez pas ce rendez-vous pour démarrer ou avancer dans votre projet solaire ! .

Espace Culturel de Lessay 2 rue de l’Hippodrome Lessay 50430 Manche Normandie +33 7 43 15 09 34 ajanson@cocm.fr

English : Forum de l’énergie solaire

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Forum de l’énergie solaire Lessay a été mis à jour le 2025-09-22 par Côte Ouest Centre Manche