FORUM de l’ENSI Poitiers ENSI Poitiers Poitiers

FORUM de l'ENSI Poitiers Mercredi 5 novembre, 08h30 ENSI Poitiers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T08:30:00+01:00 – 2025-11-05T17:30:00+01:00

Fin : 2025-11-05T08:30:00+01:00 – 2025-11-05T17:30:00+01:00

l’ENSI Poitiers, école d’ingénieurs interne à l’Univsersité de Poitiers, propose aux entreprises, en association avec l’association des anciens ENSI Alumni, de rencontrer et recruter des élèves ingénieurs en recherche de stages ou de PFE.

L’évènement regroupe 50 entreprises sur une journée, avec mise à disposition de stands, présentations et stage dating.

ENSI Poitiers 1, rue Marcel Doré 86073 Poitiers Poitiers 86073 Vienne Nouvelle-Aquitaine

