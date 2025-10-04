Forum de l’Environnement Salle des Arts Sausset-les-Pins

Forum de l’Environnement Salle des Arts Sausset-les-Pins samedi 4 octobre 2025.

Samedi 4 octobre 2025.

9h00/15h00. Salle des Arts Esplanade de la gare Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Le forum de l’environnement.

Expositions, démonstrations, conférences, ateliers interactifs, rencontres divertissement pour toute la famille.

Animaux, environnement et biodiversité à la salle des arts et de la culture. .

Salle des Arts Esplanade de la gare Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65

English :

The environmental forum.

German :

Das Umweltforum.

Italiano :

Il forum ambientale.

Espanol :

El foro medioambiental.

