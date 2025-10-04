Forum de l’Environnement Salle des Arts Sausset-les-Pins
Forum de l’Environnement Salle des Arts Sausset-les-Pins samedi 4 octobre 2025.
Forum de l’Environnement
Samedi 4 octobre 2025.
9h00/15h00. Salle des Arts Esplanade de la gare Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Le forum de l’environnement.
Expositions, démonstrations, conférences, ateliers interactifs, rencontres divertissement pour toute la famille.
Animaux, environnement et biodiversité à la salle des arts et de la culture. .
Salle des Arts Esplanade de la gare Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65
English :
The environmental forum.
German :
Das Umweltforum.
Italiano :
Il forum ambientale.
Espanol :
El foro medioambiental.
L’événement Forum de l’Environnement Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-10 par Mairie de Sausset-les-Pins