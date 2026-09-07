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AGENDA · Sausset-les-Pins

Forum de l’Environnement Salle des Arts Sausset-les-Pins

samedi 3 octobre 2026 · Salle des Arts · Sausset-les-Pins

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Salle des Arts
Adresse
Esplanade de la gare
Ville
13960 Sausset-les-Pins
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Sausset-les-Pins

Forum de l’Environnement

Samedi 3 octobre 2026 de 10h à 12h et de 14h à 17h. Salle des Arts Esplanade de la gare Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Le forum de l’environnement.
Nature humain et animaux : une seule terre.
Jeux, quiz, ateliers créatifs et découvertes pour explorer la biodiversité marine et terrestre.
Courts métrages, sons d’animaux et plein d’autres surprise à découvrir.   .

Salle des Arts Esplanade de la gare Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 

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English :

The environmental forum.

L’événement Forum de l’Environnement Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-07 par Mairie de Sausset-les-Pins

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