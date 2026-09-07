Forum de l’Environnement Salle des Arts Sausset-les-Pins

Informations pratiques

Sausset-les-Pins

Forum de l’Environnement

Samedi 3 octobre 2026 de 10h à 12h et de 14h à 17h. Salle des Arts Esplanade de la gare Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Le forum de l’environnement.

Nature humain et animaux : une seule terre.

Jeux, quiz, ateliers créatifs et découvertes pour explorer la biodiversité marine et terrestre.

Courts métrages, sons d’animaux et plein d’autres surprise à découvrir. .

Salle des Arts Esplanade de la gare Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65

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English :

The environmental forum.

L’événement Forum de l’Environnement Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-07 par Mairie de Sausset-les-Pins