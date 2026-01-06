Forum de l’environnement Sully-sur-Loire

Forum de l’environnement

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-05 09:00:00

fin : 2026-02-06 17:00:00

Date(s) :

2026-02-05 2026-02-06

Le rendez-vous incontournable où les acteurs sont les publics rencontrés ; moments d’échanges autour des thématiques de développement durable, d’alimentation, d’habitat, de préservation de l’environnement et des questions de l’énergie.

Il permet de rencontrer des entreprises et associations porteuses d’initiatives en faveur de la planète.

Sensibiliser la population et les plus jeunes à adopter au quotidien les bons gestes pour la planète ; tel est l’objectif de cette nouvelle édition du forum. Venez à la rencontre des professionnels qui œuvrent au quotidien et au sein de leur structure à la réduction de l’empreinte carbone.

– par la municipalité de Sully sur Loire – .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 20 08

