Forum de l’habitat et de l’énergie La Citadelle Le Château-d’Oléron

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-11-08 13:00:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

2025-11-08

3ème édition du Forum de l’habitat et de l’énergie, un rendez-vous unique pour faire le plein de solutions concrètes, poser ses questions, et avancer dans son projet de rénovation !

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 24 68 accueil@cdc-oleron.fr

English : Housing and energy forum

3rd edition of the Forum de l’habitat et de l’énergie, a unique opportunity to discover concrete solutions, ask questions and move forward with your renovation project!

German : Forum für Wohnen und Energie

3. Ausgabe des Forums für Wohnen und Energie, ein einzigartiges Treffen, um konkrete Lösungen zu finden, Fragen zu stellen und mit seinem Renovierungsprojekt voranzukommen!

Italiano :

la terza edizione del Forum sull’edilizia abitativa e l’energia, un’occasione unica per scoprire tutte le soluzioni pratiche, porre domande e portare avanti il vostro progetto di ristrutturazione!

Espanol : Foro sobre vivienda y energía

la 3ª edición del Foro de la Vivienda y la Energía, una oportunidad única para conocer soluciones prácticas, hacer preguntas y avanzar en su proyecto de renovación

