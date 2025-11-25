Forum de l’industrie Agence CAUDRY Caudry

Forum de l’industrie Mardi 25 novembre, 08h00 Agence CAUDRY Nord

Début : 2025-11-25T08:00:00 – 2025-11-25T09:00:00

Fin : 2025-11-25T08:00:00 – 2025-11-25T09:00:00

Rencontrez des industries locales, des centres de formation et des partenaires de l’emploi avec la venue de la FABRIQUE 4.0 : une usine mobile innovante. Embarquez pour une expérience unique et plongez au coeur des métiers de demain.

Le forum à lieu de 9h à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Par soucis d’organisation nous avons ouvert plusieurs créneaux. Si vous êtes intéressé pour découvrir le camion « la Fabrique 4.0 » et mettre en pratique les métiers de demain, merci de vous positionner sur les RDV M

Rencontrez des industries locales, des centres de formation et des partenaires de l’emploi avec la venue de la FABRIQUE 4.0 : une usine mobile innovante. La semaine de l’industrie Découverte formation