Forum de l’industrie Agence CAUDRY Caudry
Forum de l’industrie Agence CAUDRY Caudry mardi 25 novembre 2025.
Forum de l’industrie Mardi 25 novembre, 14h00 Agence CAUDRY Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-25T14:00:00 – 2025-11-25T15:30:00
Fin : 2025-11-25T14:00:00 – 2025-11-25T15:30:00
Rencontrez des industries locales, des centres de formation et des partenaires de l’emploi avec la venue de la FABRIQUE 4.0 : une usine mobile innovante. Embarquez pour une expérience unique et plongez au coeur des métiers de demain.
Le forum à lieu de 9h à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Par soucis d’organisation nous avons ouvert plusieurs créneaux. Si vous êtes intéressé pour découvrir le camion « la Fabrique 4.0 » et mettre en pratique les métiers de demain, merci de vous positionner sur les RDV M
Agence CAUDRY 59540 Caudry Caudry 59540 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/497044 »}]
Rencontrez des industries locales, des centres de formation et des partenaires de l’emploi avec la venue de la FABRIQUE 4.0 : une usine mobile innovante. La semaine de l’industrie Découverte formation