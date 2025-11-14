Forum de l’INDUSTRIE de Saverne Château des ROHAN Saverne

Forum de l’INDUSTRIE de Saverne Vendredi 14 novembre, 10h00 Château des ROHAN Collectivité européenne d’Alsace

Le forum Industrie de Saverne vous permettra de découvrir les filières de formation menant aux métiers de l’industrie, de tester les métiers, de changer votre regard sur ce secteur. D’échanger aussi avec des professionnels du secteur, de découvrir les nouveaux métiers.

Vous aurez l’occasion aussi de rencontrer des entreprises de l’industrie de notre territoire et découvrir les besoins de recrutement.

Château des ROHAN 7, place du général de Gaulle 67700 Saverne 67700 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

