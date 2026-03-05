Forum de l’industrie La Friche Oloron-Sainte-Marie

Forum de l’industrie

La Friche 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie

2026-03-19

fin : 2026-03-19

2026-03-19

L’Uimm et France Travail Oloron organisent leur Forum de l’Industrie, avec de nombreux partenaires Cap emploi Béarn, Mission Locale, Cchb, Ccvo, Territoires d’Industrie et l’Odace. Vous cherchez un emploi ? Une formation ? Ou simplement à découvrir les métiers de l’industrie ? Cet événement est fait pour vous ! Venez rencontre Les entreprises locales de l’industrie, les groupements d’employeurs, les organismes de formation, vos partenaires de l’emploi. Au programme opportunités d’emploi, échanges avec des recruteurs, infos sur les métiers et le marché du travail, conseils sur les formations disponibles. Pensez à venir avec plusieurs Cv à jour ! Evènement gratuit et ouvert à tous, demandeurs d’emploi ou non. .

