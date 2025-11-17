FORUM DE L’INDUSTRIE : OPPORTUNITES D’EMPLOI ET DE FORMATION Agence Les Mureaux Les Mureaux

FORUM DE L’INDUSTRIE : OPPORTUNITES D’EMPLOI ET DE FORMATION Agence Les Mureaux Les Mureaux lundi 17 novembre 2025.

FORUM DE L’INDUSTRIE : OPPORTUNITES D’EMPLOI ET DE FORMATION Lundi 17 novembre, 13h00 Agence Les Mureaux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T13:00:00+01:00 – 2025-11-17T15:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T13:00:00+01:00 – 2025-11-17T15:00:00+01:00

Venez participer au forum de l’industrie ! Opportunités d’emploi avec des entreprises qui recrutent Opportunités de formation avec des centres présents Découverte de la plateforme Forindustrie, participez au Grand défi !

Espace des Habitants, accessible à 10/15 minutes de la Gare des Mureaux. Bus 6507 Direction Fam de Becheville Parking du marché à 100 mètres ( 400 places)

Agence Les Mureaux 78130 Les Mureaux Les Mureaux 78130 Yvelines Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/520052 »}]

Venez participer au forum de l’industrie ! La semaine de l’industrie Recrutement