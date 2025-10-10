Forum de Longuyon Celtic Clover’s Longuyon

Forum de Longuyon Mickadaco

Rue de l’hôtel de ville Longuyon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18 23:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Salle du Forum de Longuyon.

Spectacle organisé par la ville de Longuyon

Le chanteur imitateur Mickadaco dans son spectacle Sans contrefaçon vous propose des voix, des rires … et quelques surprises.

Prévente à l’office de tourisme du Longuyonnais et sur https://www.billetweb.fr/mickadaco-sans-contrefaconTout public

12 .

Rue de l’hôtel de ville Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 39 21 21 ot-longuyonnais@orange.fr

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English :

Salle du Forum, Longuyon.

Show organized by the town of Longuyon

In his show Sans contrefaçon , singer imitator Mickadaco brings you voices, laughter… and a few surprises.

Pre-sale at the Longuyon tourist office and at https://www.billetweb.fr/mickadaco-sans-contrefacon

L’événement Forum de Longuyon Mickadaco Longuyon a été mis à jour le 2026-02-12 par OT LONGUYONNAIS