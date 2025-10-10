Forum de Longuyon Celtic Clover’s Longuyon
Forum de Longuyon Celtic Clover’s Longuyon samedi 18 avril 2026.
Forum de Longuyon Mickadaco
Rue de l’hôtel de ville Longuyon Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18 23:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Salle du Forum de Longuyon.
Spectacle organisé par la ville de Longuyon
Le chanteur imitateur Mickadaco dans son spectacle Sans contrefaçon vous propose des voix, des rires … et quelques surprises.
Prévente à l’office de tourisme du Longuyonnais et sur https://www.billetweb.fr/mickadaco-sans-contrefaconTout public
12 .
Rue de l’hôtel de ville Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 39 21 21 ot-longuyonnais@orange.fr
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English :
Salle du Forum, Longuyon.
Show organized by the town of Longuyon
In his show Sans contrefaçon , singer imitator Mickadaco brings you voices, laughter… and a few surprises.
Pre-sale at the Longuyon tourist office and at https://www.billetweb.fr/mickadaco-sans-contrefacon
L’événement Forum de Longuyon Mickadaco Longuyon a été mis à jour le 2026-02-12 par OT LONGUYONNAIS