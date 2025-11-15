Forum de Longuyon Elmer Food Beat Longuyon
Forum de Longuyon Elmer Food Beat Longuyon samedi 15 novembre 2025.
Forum de Longuyon Elmer Food Beat
Rue de l’hôtel de ville Longuyon Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15 23:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Salle du Forum de Longuyon.
Spectacle organisé par JMV Prod en partenariat avec la ville de Longuyon
Préventes 30€ / Caisse du soir 33€
Ouverture des portes à 19h00 (bar et snack)
Points de ventes
Web www.billetweb.fr/pro/leforum
Office de Tourisme du Longuyonnais Place Salvador Allende 54260 LonguyonTout public
Rue de l’hôtel de ville Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 39 21 21
English :
Salle du Forum, Longuyon.
Show organized by JMV Prod in partnership with the town of Longuyon
Pre-sale 30? / Evening ticket 33?
Doors open at 7pm (bar and snack bar)
Points of sale
Web www.billetweb.fr/pro/leforum
Office de Tourisme du Longuyonnais Place Salvador Allende 54260 Longuyon
German :
Saal des Forums in Longuyon.
Die Aufführung wird von JMV Prod in Zusammenarbeit mit der Stadt Longuyon organisiert
Vorverkauf 30 ? / Abendkasse 33 ?
Türöffnung um 19.00 Uhr (Bar und Snack)
Verkaufsstellen:
Web: www.billetweb.fr/pro/leforum
Office de Tourisme du Longuyonnais Place Salvador Allende 54260 Longuyon
Italiano :
Salle du Forum, Longuyon.
Spettacolo organizzato da JMV Prod in collaborazione con la città di Longuyon
Prevendita 30? / Biglietto serale 33?
Apertura porte alle 19:00 (bar e snack bar)
Punti vendita
Web: www.billetweb.fr/pro/leforum
Ufficio del turismo di Longuyonnais Place Salvador Allende 54260 Longuyon
Espanol :
Sala del Foro, Longuyon.
Espectáculo organizado por JMV Prod en colaboración con la ciudad de Longuyon
Venta anticipada 30? / Entrada de tarde 33?
Apertura de puertas a las 19.00 h (bar y cafetería)
Puntos de venta
Web: www.billetweb.fr/pro/leforum
Oficina de Turismo de Longuyonnais Place Salvador Allende 54260 Longuyon
L’événement Forum de Longuyon Elmer Food Beat Longuyon a été mis à jour le 2025-07-06 par OT LONGUYONNAIS