Forum de Longuyon Elmer Food Beat Longuyon

Forum de Longuyon Elmer Food Beat

Rue de l'hôtel de ville Longuyon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date :

Samedi 2025-11-15 20:00:00

2025-11-15 23:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Salle du Forum de Longuyon.

Spectacle organisé par JMV Prod en partenariat avec la ville de Longuyon

Préventes 30€ / Caisse du soir 33€

Ouverture des portes à 19h00 (bar et snack)

Points de ventes

Web www.billetweb.fr/pro/leforum

Office de Tourisme du Longuyonnais Place Salvador Allende 54260 LonguyonTout public

.

Rue de l’hôtel de ville Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 39 21 21

English :

Salle du Forum, Longuyon.

Show organized by JMV Prod in partnership with the town of Longuyon

Pre-sale 30? / Evening ticket 33?

Doors open at 7pm (bar and snack bar)

Points of sale

Web www.billetweb.fr/pro/leforum

Office de Tourisme du Longuyonnais Place Salvador Allende 54260 Longuyon

German :

Saal des Forums in Longuyon.

Die Aufführung wird von JMV Prod in Zusammenarbeit mit der Stadt Longuyon organisiert

Vorverkauf 30 ? / Abendkasse 33 ?

Türöffnung um 19.00 Uhr (Bar und Snack)

Verkaufsstellen:

Web: www.billetweb.fr/pro/leforum

Office de Tourisme du Longuyonnais Place Salvador Allende 54260 Longuyon

Italiano :

Salle du Forum, Longuyon.

Spettacolo organizzato da JMV Prod in collaborazione con la città di Longuyon

Prevendita 30? / Biglietto serale 33?

Apertura porte alle 19:00 (bar e snack bar)

Punti vendita

Web: www.billetweb.fr/pro/leforum

Ufficio del turismo di Longuyonnais Place Salvador Allende 54260 Longuyon

Espanol :

Sala del Foro, Longuyon.

Espectáculo organizado por JMV Prod en colaboración con la ciudad de Longuyon

Venta anticipada 30? / Entrada de tarde 33?

Apertura de puertas a las 19.00 h (bar y cafetería)

Puntos de venta

Web: www.billetweb.fr/pro/leforum

Oficina de Turismo de Longuyonnais Place Salvador Allende 54260 Longuyon

